تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم

تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 142400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.فيما كانت الاسعار صباح يوم الخميس الماضي 143700 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 141500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.أما في اربيل  سجل سعر الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 142250 دينارا مقابل 100 دولار.

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