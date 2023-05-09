تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم

تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 144750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.فيما كانت الاسعار صباح امس الاثنين 144800 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 143750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.أما في اربيل ، فان  سعر الدولار حيث بلغ سعر البيع 145300 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 145200 دينار مقابل 100 دولار

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