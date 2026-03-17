تعزيزات عسكرية أمريكية: السفينة البرمائية “تريبولي” في طريقها إلى الشرق الأوسط

تتجه السفينة الحربية التابعة للبحرية الأمريكية “يو إس إس تريبولي” (USS Tripoli) نحو منطقة الشرق الأوسط، وعلى متنها آلاف من قوات مشاة البحرية (المارينز) والبحارة، وذلك وفقاً لما نقلته شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

تفاصيل التحرك العسكري:

الموقع الحالي: رُصدت السفينة وهي تقترب من مضيق ملقا قبالة سواحل سنغافورة.

مسار الرحلة: غادرت السفينة مدينة “أوكيناوا” اليابانية في الحادي عشر من مارس الجاري، وعبرت بحر الصين الجنوبي بسرعة تصل إلى 22 ميلاً في الساعة .

آلية الرصد: استندت التقارير إلى بيانات تتبع نظام التعريف الآلي للسفن (AIS)، التي أكدت اقتراب السفينة الهجومية من سنغافورة صباح يوم الثلاثاء تمهيداً لاستكمال طريقها نحو وجهتها النهائية.

تعد “يو إس إس تريبولي” من السفن الهجومية البرمائية المتطورة، ويأتي تحركها في إطار إعادة تموضع القوات الأمريكية في المنطقة.