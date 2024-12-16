تعزيز التعاون البرلماني بين العراق والأردن

تعزيز التعاون البرلماني بين العراق والأردن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، مع نظيره الأردني أحمد الصفدي، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.وذكر الاعلام الرسمي، ان “رئيس مجلس النواب محمود المشهداني وصل أمس الأحد العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية وكان في استقباله رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي”.وأضاف، ان “الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة”.وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتفعيل دور المجالس النيابية العربية في العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وسيلتقي المشهداني رئيس الوزراء الأردني جعفر الحسان وكذلك رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ووزير الداخلية مازن الفراية،  وادناه برنامج زيارة المشهداني والوفد النيابي المرافق له :-

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