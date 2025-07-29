تعزيز العلاقات بين الإقليم وإيران

تعزيز العلاقات بين الإقليم وإيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث مسعود بارزاني، امس الإثنين (28 تموز 2025)، في مصيف صلاح الدين، مع وفد إيراني تعزيز العلاقات الاقتصادية وحركة الزوار.وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ، أن “الأخير استقبل وفداً من إيران برئاسة رضا رحماني، محافظ أذربيجان الغربية، وخلال اللقاء، نقل محافظ أذربيجان الغربية إلى الرئيس بارزاني، تحياتٍ خاصة من مسعود بزيشكيان، كما أعرب عن شكره لحكومة إقليم كردستان لما توفره من تسهيلات كبيرة وواسعة للزوار الذين يقصدون العراق عبر معبر حاج عمران الحدودي”. كما جرى خلال اللقاء التأكيد على “العلاقات التاريخية والصداقة المتينة بين إقليم كردستان وإيران، وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية بين الجانبين”. 

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