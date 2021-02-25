تعيبان يتهم الحكومة بإخفاء تحقيقات عن مقتل “قائد العراق سليماني”!!!!!

تعيبان يتهم الحكومة بإخفاء تحقيقات عن مقتل “قائد العراق سليماني”!!!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب  الميليشياوي عن العصائب النيابية عبد الامير تعيبان ، الخميس، الحكومة باخفاء نتائج التحقيقات الخاصة باغتيال سليماني.وقال تعيبان في تصريح صحفي، إن “الحكومة ليس لديها اية مصلحة في الكشف عن الجهات المتورطة بحادثة مطار بغداد الدولي”، مضيفا أن “الضباب لا يزال يلف كشف ملابسات الكثير من نتائج التحقيق المتعلقة باستهداف مقار الحشد الشعبي”.وأوضح، أن “الحكومة لازالت تسير بسياسة المماطلة في ظل عدم كشف نتائج التحقيق الخاصة بقائد العراق سليماني واستهداف مقار الحشد الشعبي”.واكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، في تصريح سابق  ان صمت الرئاسات في العراق ازاء جريمة اغتيال قائد العراق مثير للاستغرب، لافتا الى ان البرلمان قال كلمته بشأن اخراج القوات الاجنبية من البلد ويواصل ضغوطه لتنفيذ القرار.

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