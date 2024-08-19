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هيئة الاستثمار:استكمال جميع المخططات لطرح مشروع بناء مدينة اقتصادية في ديالى
عضو في مجلس كركوك:التركمان ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية في عودتهم للمجلس
وفد من التركمان والعرب ناقشوا مع المالكي جلسة انتخاب محافظ كركوك غير القانونية
وزارة النفط:ارتفاع معدل تجهيز الطاقة الكهربائية في كركوك جراء ارتفاع الإنتاج الغازي
اليوم..أسعار صرف الدولار=150,000 ديناراً
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السيسي:استمرار الحرب في غزة يهدد أمن المنطقة
أمريكا ومصر وقطر:فجوات وقف إطلاق النار في غزة سيم “سدها”من قبل إسرائيل وحماس
حماس:لن نقبل مزيداً من التلاعب الإسرائيلي في وقف إطلاق النار
أمريكا تدعو إلى “الإسراع” في وقف إطلاق النار في غزة ولبنان
بلينكن يزور مصر وقطر وإسرائيل لـ”بحث” وقف إطلاق النار في غزة
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
هيئة الاستثمار:استكمال جميع المخططات لطرح مشروع بناء مدينة اقتصادية في ديالى
وزارة النفط:ارتفاع معدل تجهيز الطاقة الكهربائية في كركوك جراء ارتفاع الإنتاج الغازي
اليوم..أسعار صرف الدولار=150,000 ديناراً
المستشار المالي:بيع النفط بالدينار العراقي له مخاطر كثيرة
النزاهة النيابية:لاتوجد سيادة مصرفية منذ 2003 والأموال تذهب إلى بنوك غير عراقية
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- رياضية
تعيين الإسباني(رافائيل بول) مدربا مساعداً للمنتخب الوطني العراقي
الشهر المقبل..منتخب شباب العراق في بانكوك استعدادا لتصفيات كأس آسيا
منتخب العراق للسيدات لكرة القدم في المركز 172 عالمياً من أصل 194 منتخبًا
7 أندية عراقية تتعاقد مع لاعبين محترفين ومحليين
كاساس يعلن عن قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر التدريبي في الدوحة
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- تحقيقات
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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حزب الدعوة:عار على البرلمان العراقي زيادة رواتب نوابه
بالوثائق..نائب يطالب بإلغاء قرار زيادة رواتب النواب
نائب:الإطار يرفض استجواب وزير الكهرباء من قبل النواب
لاستمرار سرقة المال العام (22) مديراً لبلدية الناصرية خلال أقل من (5)سنوات!
دولة!!..وفد عسكري يلتقي عشيرة بني تميم لوقف إغلاق مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في ديالى!
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- اذاعة INN