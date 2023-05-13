تعيين الفريق (الدليمي) مستشاراً أمنيا لرئيس الجمهورية

تعيين الفريق (الدليمي) مستشاراً أمنيا لرئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كلّف رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، قائدًا عسكريًا كمستشار امني له.وقال مصدر مطلع ، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد كلف الفريق عماد الدليمي بمنصب المستشار الأمني لرئيس الجمهورية”.وكان الفريق الدليمي يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة قبل اعفائه من منصبه. وجاء تعيينه بترشيح من رئيس الديوان كامل الدليمي.

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