تعيين الياسري نائبا لمحافظ البنك المركزي العراقي

تعيين الياسري نائبا لمحافظ البنك المركزي العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على تكليف احسان شمران الياسري بمهام نائب محافظ البنك المركزي العراقي وهو من ائتلاف المالكي .ووفقا لوثيقة مذيلة بتوقيع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف والصادرة يوم أمس الأربعاء الموافق 24 – 2 – 2021 فإنه تقرر تكليف الياسري بمهام نائب محافظة البنك للشؤون الإدارية وكالة.يذكر ان الياسري من ائتلاف نوري المالكي. 

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