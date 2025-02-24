تعيين قائداً جديداً لمحافظة النجف

تعيين قائداً جديداً لمحافظة النجف
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 النجف/ شبكة أخبار العراق- تسنم اللواء محمد جابر هاشم، اليوم الأثنين (24 شباط 2025)، مهامه قائداً لشرطة محافظة النجف الأشرف.وأكد اللواء هاشم، في بيان له ، عزمه على تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، والعمل على تطوير الأداء الأمني بما يحقق حماية المواطنين والحفاظ على السلم المجتمعي.وشدد، على “أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع لضمان أمن النجف الأشرف”، مشيرًا إلى أن “قيادة الشرطة ستواصل جهودها في تطبيق القانون وحماية المقدسات”.جاء تعيين اللواء محمد بعد إعفاء القائد السابق الذي منع بيع سمك الجري في المحافظة.

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