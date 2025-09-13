تعيين مبعوثاً إماراتياً خاصاً للشؤون الاقتصادية في الإقليم

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت حكومة إقليم كردستان، الخميس الماضي، عن تعيين الإمارات مبعوثاً خاصاً لها للشؤون الاقتصادية في الإقليم.وذكر بيان لحكومة الإقليم، ان رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، استقبل وزير الدولة والمبعوث الإماراتي الخاص للشؤون الاقتصادية إلى إقليم كردستان سعيد مبارك الهاجري، والوفد المرافق له، مشيراً إلى أواصر الصداقة والروابط المتميزة التي تجمع بين إقليم كردستان والإمارات”.وأعرب بارزاني، عن شكره لرئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، على دعمه ومساندته لإقليم كردستان، ولا سيّما تعيين مبعوث خاص للشؤون الاقتصادية، الأمر الذي يعكس متانة العلاقات الثنائية وأهميتها” بحسب البيان.من جانبه، أكد الهاجري حرص الإمارات على المضي قدماً في توطيد العلاقات مع إقليم كردستان في الميادين كافة،” لافتاً إلى “المكانة المهمة والخاصة التي يحظى بها الإقليم لدى القيادة الإماراتية، “مشدداً على “وجود آفاق رحبة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات”.

