تقاربي صيني أمريكي تجاه منع المنافسة بين الدولتين

ويعد سوليفان أول مستشار أمن قومي أمريكي يزور الصين خلال ثمانية أعوام، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توتراً بسبب المخاوف المتعلقة بالتجارة والأمن.