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- شبكة اخبار العراق
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برهم صالح يؤكد على مفوضية الانتخابات بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة
نائب:لاتوجد مشكلة في تأجيل الانتخابات مرة ثانية
الرئاسات الثلاث تجتمع مع الوفد الكردي بحضور رؤساء الكتل لتمرير الموازنة
الإسلامية الكردستانية:خلافات عميقة بين الكتل على مشروع الموازنة
صالح:العراق لن يلجأ للاقتراض إذا بلغ سعر النفط 70 دولاراً
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تقارير أمريكية:بايدن سيرفع الضرائب على الشركات والأغنياء لتطوير البنى التحتية في البلاد
قرب نهاية أزمة الناقلة العالقة في قناة السويس
الصحة العالمية:سنعلن عن منشأ فيروس كورونا قريباً
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين تجاه بحر اليابان وأمريكا تعلن استعدادها للحوار معها
هوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل ستحدد بعد إكمال فرز الأصوات
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
الرئاسات الثلاث تجتمع مع الوفد الكردي بحضور رؤساء الكتل لتمرير الموازنة
صالح:العراق لن يلجأ للاقتراض إذا بلغ سعر النفط 70 دولاراً
مجلس الوزراء يقرر عقد مناقصة لحفر 96 بئرا نفطيا في البصرة
تحالف الفتح يرفض تطوير قطاع الكهرباء بطريقة ضمان الدفع السيادي
الخدمات النيابية تحذر من ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 70%
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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