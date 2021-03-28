تقارير أمريكية:بايدن سيرفع الضرائب على الشركات والأغنياء لتطوير البنى التحتية في البلاد

تقارير أمريكية:بايدن سيرفع الضرائب على الشركات والأغنياء لتطوير البنى التحتية في البلاد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت تقارير صحفية أميركية، الاحد، عن استعداد إدارة بايدن لرفع الضرائب على الشركات والأغنياء، لتمويل تطوير البنى التحتية في البلاد.واوضحت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير لها اليوم، أن “مقترحات الرئيس الخاصة بتطوير البنية التحتية تتطلب على الأرجح تريليونات الدولارات من عائدات الضرائب الجديدة، كما أنها تمنح الليبراليين فرصة لمعالجة ما يصفونه بإخفاقات الخفض الضريبي للجمهوريين”.وأشارت الصحيفة إلى أن “الديمقراطيين أمضوا السنوات العديدة الأخيرة يطالبون برفع الضرائب على الشركات والأغنياء، ويرونها ترياقا ضروريا لعدم المساواة الاقتصادية المتسع وتوبيخا لتوقيع ترامب على التخفيضات الضريبة”.ولفتت إلى ان “الديمقراطيين الآن، وفي ظل حكم بايدن، لديهم فرصة بإطلاق أكبر زيادة ضريبية فيدرالية منذ عام 1942، ويمكن أن تساعد بدفع تكاليف مجموعة من برامج الإنفاق التي يتوقع الاقتصاديون الليبراليون أنها ستعزز أداء الاقتصاد وإصلاح قانون الضرائب الذي يشجع الأثرياء على تعزيز ثرواتهم والشركات الكبرى على حجز الأرباح في الخارج”.وترى الصحيفة أن “السؤال الآن يتعلق بما إذا كان الديمقراطيون في الكونغرس والبيت الأبيض يمكن أن يتفقوا على الكيفية التي ينبغي أن ترتفع بها الضرائب بشكل بكبير ومن بالضبط ينبغي أن يدفع الفاتورة”.هذا ويتشارك الديمقراطيون على نطاق واسع في هدف التراجع عن التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017، إلا أنهم لم يتفقوا بعد على التفاصيل، ولأن الجمهوريين لم يدعموا على الأرجح جهودهم، فليس أمامهم مجال للخطأ في مجلس الشيوخ المنقسم بشدة بين الحزبين.

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