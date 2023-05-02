تقرير:برشلونة يبحث عن لاعبين مميزين

تقرير:برشلونة يبحث عن لاعبين مميزين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة مهتم بعقد صفقة غير متوقعة من البريميرليج، في الصيف المقبل.وبدأ برشلونة مؤخراً البحث عن اللاعبين المميزين الذين تنتهي عقودهم خلال أشهر قليلة، من أجل ضمهم مجاناً، وبالفعل أبرم أكثر من صفقة على هذا النحو، مثل فرانك كيسي وأندرياس كريستينسن.وبحسب صحيفة “تيليجراف” البريطانية، فإن برشلونة مهتم بالتعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها، جناح نادي كريستال بالاس.وينتهي عقد زاها مع ناديه، بنهاية الموسم الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.وأضافت الصحيفة، أن برشلونة في حالة الاستقرار على ضم زاها، سيدخل في منافسة شرسة مع أندية يوفنتوس وآرسنال وتشيلسي.وينتظر برشلونة قرار رابطة الليجا بشأن خطة الجدوى المتعلقة بتخفيض فاتورة الأجور، من أجل عقد صفقات جديدة لا تدخل النادي في دوامة “اللعب النظيف”.

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