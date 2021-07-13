تقرير:ريال مدريد يتعاقد مع قائد فريق شباب برشلونة

تقرير:ريال مدريد يتعاقد مع قائد فريق شباب برشلونة
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- أكد تقرير صحفي إسباني، الثلاثاء، أن ريال مدريد نجح بالفعل في ضم أحد اللاعبين الواعدين في صفوف غريمه التقليدي برشلونة.وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن “ريال مدريد تعاقد مع خاومي جاردي قائد فريق شباب برشلونة، لينضم إلى صفوف فريق كاستيا، تحت قيادة راؤول غونزاليس”.وأضافت الصحيفة، أن “ريال مدريد نجح في ضم جاردي صاحب الـ19 عامًا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة”.ويعد جاردي وهو هداف برشلونة خلال موسم (2019/2020)، أحد أبرز اللاعبين الواعدين داخل النادي الكتالوني. 

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