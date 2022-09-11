تقرير أوروبي:تركيا تشترط على العراق الضعيف شراء معداتها العسكرية مقابل إطلاق المياه

تقرير أوروبي:تركيا تشترط على العراق الضعيف شراء معداتها العسكرية مقابل إطلاق المياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقرير أوروبي، عن مفاوضات عراقية تركية حول شراء بغداد معدات عسكرية من تركيا مقابل قيام الأخيرة بزيادة اطلاقات المياه الى العراق.وذكر التقرير الذي جاء بعنوان التحذير المبكر: كيف يمكن للعراق التكيف مع تغير المناخ للمستشار الأول لمعهد السلام الأوروبي نسيبة يونس أن “العراق أجرى منذ ستينيات القرن الماضي سلسلة حوارات مع تركيا حول تقاسم المياه ومع ذلك لم ينجح أي منهم في التوصل الى اتفاق يطمئن مخاوف بغداد بشأن إمدادات المياه من تركيا”.وأضاف، أن “مذكرة التفاهم التي صدق عليها مؤخرا بين العراق وتركيا والتي تلتزم بالتدفق الصحي للمياه الى العراق تمثل رمزا للتحدي فهي تنص على أن أنقرة ستسمح بتدفق عادل للمياه لكنها لا تحدد مستوى دقيق”، مشيرا الى أن “بناء البنى التحتية في تركيا يسير بوتيرة متسارعة”.ولفت الى أن “العراق يجري مفاوضات مع تركيا لشراء معدات عسكرية مقابل زيادة تدفق المياه وسحب القوات التركية من قاعدة بالقرب من الموصل”، محذرا من أنه “في هذه الصورة المعقدة سيظل صراع حزب العمال الكردستاني والقضايا المرتبطة به نقطة نفوذ وخلاف في مناقشات تقاسم المياه بين تركيا والعراق”.

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