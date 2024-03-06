تقرير صحفي:مينديز ناقش مع لابورتا مصير بعض اللاعبين في النادي الكتالوني

تقرير صحفي:مينديز ناقش مع لابورتا مصير بعض اللاعبين في النادي الكتالوني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل اللاعبين الشهير، وصل برشلونة خلال الساعات الماضية، للاجتماع بخوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني.والبرتغالي هو وكيل ثنائي برشلونة المعار جواو كانسيلو وجواو فيليكس، المنضم حتى نهاية الموسم من مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن مينديز ناقش مع لابورتا مصير كانسيلو وفيليكس، خاصة وأن البارسا يريد ضمهما بشكل نهائي.وأضافت الصحيفة، أنه من بين الملفات الأخرى المحتمل مناقشتها، ملف أليخاندرو بالدي، ظهير أيسر الشاب، والذي من الممكن بيعه حال تلقيه لعرض كبير.وبالإضافة إلى اللاعبين، سيكون من الضروري معرفة ما إذا كان مينديز سيقدم أيضا أيا من مدربيه لقيادة برشلونة الموسم المقبل.وتشمل وكالة مينديز كل من سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو الحالي، وجوزيه مورينيو مدرب روما وريال مدريد وتشيلسي وإنتر السابق.

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