تكليف ضابط جديد بقيادة طيران الجيش

تكليف ضابط جديد بقيادة طيران الجيش
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كلف القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، مساء أمس الجمعة، اللواء الطيار الركن محمد عبد الكريم عوني بمهام قائد طيران الجيش.وقال مصدر مطلع، إن “تكليف عوني جاء خلفاً للفريق الركن سمير زكي”.

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