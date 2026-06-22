تموز الحسم.. الكابينة تكتمل والزيدي يحمل ملفات العراق إلى واشنطن

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، حيدر العبودي، عن توجه حكومي لاستكمال التشكيلة الوزارية خلال النصف الأول من شهر تموز المقبل، في خطوة تسبق الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد العبودي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة ماضية نحو إنهاء ملف الكابينة الوزارية قبل منتصف تموز، بالتزامن مع استعدادات الزيدي لزيارة واشنطن، التي ستتضمن مباحثات سياسية وأمنية واقتصادية واسعة مع الإدارة الأمريكية.

وأوضح أن الملف الاقتصادي سيتصدر أجندة الزيارة، إلى جانب ملفات استراتيجية أخرى، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها بشأن حصر السلاح بيد الدولة وفق الرؤية الحكومية والمنهاج الوزاري المعتمد.

وفي الشأن السياسي، أشار العبودي إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي اتخذ قراراً بعدم خوض الانتخابات المقبلة أو تأسيس أي حزب سياسي أو المشاركة في أي نشاط انتخابي، مؤكداً تركيزه الكامل على إدارة المرحلة الحكومية الحالية.

وبحسب معلومات متداولة من مصادر مطلعة، فإن مباحثات واشنطن ستتناول مستقبل الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، وآليات إنهاء الوجود العسكري الأمريكي وفق الجداول الزمنية المقررة، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون الأمني بين البلدين.

كما سيحظى الملف الاقتصادي باهتمام خاص، لا سيما مشروع إنشاء صندوق مالي عراقي في الولايات المتحدة يعتمد على عائدات النفط العراقي المصدّر إلى السوق الأمريكية، بهدف تمويل مشاريع التنمية والبنى التحتية ودعم قطاع الطاقة الكهربائية ومعالجة التحديات الاقتصادية والخدمية.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وجذب الاستثمارات، بالتزامن مع توجه رئيس الوزراء لاصطحاب وفد من رجال الأعمال العراقيين لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك مع الجانب الأمريكي.