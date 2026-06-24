“تموز الحسم النيابي.. البرلمان يعود بملفات الكابينة الوزارية والقوانين المؤجلة”.

كشفت النائبة عن كتلة “النهج الوطني”، ضحى السدخان، عن قرب انطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، مؤكدة أن رئاسة البرلمان تستعد لتحديد مواعيد استئناف الجلسات خلال شهر تموز، بما يشمل جلسة استكمال التصويت على الكابينة الوزارية.وقالت السدخان إن العطلة التشريعية الحالية ستنتهي الأسبوع المقبل، على أن يبدأ الفصل التشريعي الجديد رسمياً في الأول من تموز، تمهيداً لاستئناف النشاط النيابي ومناقشة جملة من الملفات التشريعية العالقة.وأوضحت أن رئاسة مجلس النواب ستعلن موعد الجلسة الأولى بعد انطلاق الفصل الجديد، مشيرة إلى أن جدول الأعمال سيشمل قراءة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين، إلى جانب طرح قوانين أخرى للتصويت داخل المجلس.وأضافت أن جلسة استكمال التصويت على الكابينة الوزارية من المرجح أن تُعقد خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر تموز، في إطار المساعي الرامية إلى استكمال التشكيلة الحكومية.ويأتي استئناف أعمال البرلمان وسط ترقب سياسي لإقرار حزمة من القوانين المهمة والمؤجلة، في وقت تشير فيه المعطيات إلى وجود أكثر من 100 مشروع قانون داخل أروقة المجلس، تتفاوت بين مشاريع بانتظار القراءة والمناقشة وأخرى جاهزة للتعديل أو التصويت.وبحسب السدخان، فإن الفصل التشريعي الجديد سيشهد مناقشة عدد من التشريعات المفصلية، أبرزها قانون النفط والغاز، وقانون الحشد الشعبي، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون مجلس الخدمة الاتحادي، فضلاً عن قانوني التقاعد وسلم الرواتب.وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان، قد أكد في وقت سابق وجود حراك نيابي لدفع القوانين المتأخرة نحو التشريع، وفي مقدمتها قوانين النفط والغاز والحشد الشعبي والخدمة المدنية الاتحادية.وتُعد هذه الملفات من أكثر القضايا التشريعية تعقيداً خلال الدورات البرلمانية الأخيرة، ولا سيما قانون النفط والغاز الذي ما يزال يواجه خلافات سياسية بشأن إدارة الثروات الطبيعية وآليات توزيع الإيرادات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط.