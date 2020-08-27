تنفيذا لرغبة إيران..الكاظمي يطلب عدم غلق الشوارع كبداية لفض التظاهرات

تنفيذا لرغبة إيران..الكاظمي يطلب عدم غلق الشوارع كبداية لفض التظاهرات
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الخميس، رفضه غلق الشوارع والطرقات وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين، مشددا في نفس الوقت على حق التظاهر السلمي وواجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين.وذكر بيان لمكتب الكاظمي ، أن “الكاظمي اجرى، اليوم، زيارة الى مقر قيادة الشرطة الاتحادية، وعقد اجتماعاً مع الوزراء والاجهزة والقادة الأمنيين وقادة العمليات وقادة الشرطة ، تم خلاله بحث المستجدات الأمنية في البلاد”.وأثنى الكاظمي على “الجهود الأمنية التي تبذلها القوات الأمنية في تصديها لعصابات داعش الإرهابية، وأيضا جهودها في ملاحقة عصابات الجريمة، وتوفير الاستقرار والأمن في أنحاء العراق”.وشدد على “حق التظاهر السلمي وواجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين، كما جدد رفضه التام الاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات في عموم ساحات التظاهر بالمحافظات”، مؤكدا “رفضه غلق الشوارع والطرقات وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *