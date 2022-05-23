توران رئيسا للجبهة التركمانية

توران رئيسا للجبهة التركمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتخبت الجبهة التركمانية، الاثنين، “حسن توران” رئيساً لها، فيما قررت استبعاد “أرشد الصالحي” من صفوف قيادتها.وقال مصدر ، إن “الأمانة العامة للجبهة التركمانية العراقية عقدت اليوم، مؤتمرها العام”، مبيناً أن الأمانة “قررت استبعاد أرشد الصالحي من صفوف قيادتها”.وشهد الاجتماع، بحسب المصدر، “انتخاب حسن توران بهاء الدين سعيد رئيساً للجبهة، وانتخاب أعضاء المكتب السياسي للجبهة وهم كل من: هيثم هاشم نوري حسن، هشام مصطفى طه محمد، ایدن معروف سلیم احمد، امير عزت عبدالله محمد، يشار عبدالله محمود عبد الله، قاسم محمد يونس محمد، لقمان نجم احمد نجم، امين غريب محمد عباس، سوسن عبد الواحد شاكر، ماردين تحسين عبدالرحمن شريف، محمد سمعان كنعان يوسف، اسامة ناظم إبراهيم عباس”.وتابع المصدر، أن “الأعضاء الاحتياط هم كل من: علي مهدي صادق مردان، ياوز حميد محمود صالح، مصلح الدين علي عباس”. 

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