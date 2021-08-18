توقعات..(برادر ) الرئيس الأفغاني الجديد

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الأمن النيابية:الكاميرات الحرارية اثبت نجاحاً كبيراً في انقاذ أرواح الناس في ديالى
عمليات بغداد تعلن عن إحباط هجوم إرهابي في جانب الكرخ
غداً..عطلة بمناسبة العاشر من عاشوراء
تحالف الفتح:مشروع قانون العقوبات الجديد لن يناقش في الدورة البرلمانية الحالية
نائب:المكاتب الاقتصادية في الأحزاب ورئاسة الوزراء بؤرة الفساد وباقر صولاغ أحد حيتانها
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نائب:المكاتب الاقتصادية في الأحزاب ورئاسة الوزراء بؤرة الفساد وباقر صولاغ أحد حيتانها
كتلة كردية تطالب الحكومة والقضاء بملاحقة سارقي نفط الإقليم من قبل عائلتي بارزاني وطالباني
الزراعة النيابية:تراجع ايرادات الحنطة في العراق
الدفاع المدني: إحراق (10) بساتين في ديالى ومصدر أمني يؤكد الفاعل “ميليشيا بدر”
الاقتصاد النيابية:استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مازال قائما
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الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
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- متابعات خاصة
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
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