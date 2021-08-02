تولر:العراق دولة ضعيفة بسبب التدخل الإيراني وانتشار الفساد وقدمنا 155 مليون دولار للمناطق المحررة

تولر:العراق دولة ضعيفة بسبب التدخل الإيراني وانتشار الفساد وقدمنا 155 مليون دولار للمناطق المحررة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن السفير الأميركي لدى بغداد، ماثيو تولر، الاثنين، عن اتفاق العراق والولايات المتحدة، على علاقة مشتركة قوية، خلال الحوار الاستراتيجي بين البلدين.  وقال تولر في مؤتمر صحفي ، إن “العراق بلد عظيم وله حدود استراتيجية مع جيران مهمين، والدولة عراقية ذو سيادة قوية ليس فقط لمواطنيها بل للمنطقة بشكل كامل”. وأضاف، أنه “اذا كانت الدولة ضعيفة أو بسبب تدخلات خارجية وانتشار الفساد، هذا سيتسبب بمشكلات كبيرة ولا يصب بمصلحة العلاقات بين بغداد وواشنطن”. وتابع، “قمنا بإنتاج ورقة بعد الحوار الاستراتيجي، نشرح فيها نتائج الجولة بمجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها”. وأشار إلى أنه “بعد اللقاءات في واشنطن، منحنا ١٥٥ مليون دولار للمناطق المحررة والنازحين والمساعدات الأخرى، وخصصنا ٥٠٠ جرعة لقاح ضد فيروس كورونا”. وبين، أن “60 مليون دولار مخصصة للقطاع الصحي للتعامل مع هذا الوباء”.

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