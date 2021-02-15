تولر يؤكد حرص بلاده على دعم العراق

تولر يؤكد حرص بلاده على دعم العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد السفير الاميركي في بغداد، ماثيو تولر، اليوم الاثنين (15 شباط 2021)، حرص بلاده على دعم بلاده لانجاز خطط الحكومة العراقية.وذكرت وزارة المالية العراقية، في بيان ان “الوزير علي علاوي، استقبل السفير الامريكي لدى بغداد”، مؤكدا على “أهمية مواصلة الحوار وتعزيز الشراكة بين الجانبين”.كما شدد السفير تولر حرص بلاده على “تقديم كافة اشكال الدعم اللازم للحكومة العراقية في انجاز الخطط والاهداف التي تبنتها”.

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