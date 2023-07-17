تونس ومفوضية الاتحاد الأوروبي يوقعان إتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر

تونس ومفوضية الاتحاد الأوروبي يوقعان إتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الرئاسة التونسية ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته أمس الأحد أن الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقعا اتفاق “شراكة استراتيجية” من شأنه أن يساعد في مكافحة مهربي البشر.وكتب روته على تويتر “تحوي (الشراكة) اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية”.

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