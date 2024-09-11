تيار الحكمة:على ائتلاف إدارة الدولة دعم ” أبن الإطار” السوداني

تيار الحكمة:على ائتلاف إدارة الدولة دعم ” أبن الإطار” السوداني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – دعا تيار الحكمة، الأربعاء، بزعامة عمار الطباطبائي، القوى السياسية المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة، إلى الالتزام بتعهداتها في دعم حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال عضو التيار هاشم الحسناوي، إن “الاطار بمختلف عناوينه هو الاب الشرعي لحكومة السوداني”، لافتاً إلى أن “من اعلن تأييده لهندسة تشكيل الحكومة عليه الالتزام بعهده بدعم رئيس الوزراء”.وأضاف الحسناوي أن “الحكمة (أم الولد) وليس لدينا وزير في الحكومة”، مشيراً إلى أن “انشط مستشاري السوداني ينتمي لتيار الحكمة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *