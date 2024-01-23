تيار الحكمة :زعماء الإطار “لن يفرضوا أسماء معينة لرئاسة البرلمان”

تيار الحكمة :زعماء الإطار “لن يفرضوا أسماء معينة لرئاسة البرلمان”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تيار الحكمة الوطني ضمن الاطار التنسيقي رحيم العبودي ، عدم فرض الإطار أية أسماء لتولي رئاسة البرلمان المقبل.وقال العبودي في حوار متلفز، أن ” الإطار التنسيقي لا يفرض أسماء المرشحين على المكون السني وأن الحديث عن دعم شخصية على أخرى غير واقعي”. وأضاف ان ” سيناريو جلسة انتخاب رئيس البرلمان الماضية قد يتكرر  بسبب إصرار القوى السنية على الدخول بعدة مرشحين لتولي رئاسة البرلمان”. وأشار الى ان “الاطار التنسيقي تسلم اسماء 6 مرشحين لرئاسة البرلمان وليس 42 كما يروج الا ان الاختيار كان بحرية تامة من جميع أعضاء الإطار دون وجود أي املاء”.

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