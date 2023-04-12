تيار الحكمة يطالب بإلغاء صناديق الاعمار لأنها أصبحت منفذاً لسرقة المال العام

تيار الحكمة يطالب بإلغاء صناديق الاعمار لأنها أصبحت منفذاً لسرقة المال العام
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تيار الحكمة فرات التميمي، اليوم الاربعاء، بان الوقت قد حان لالغاء صندوق الاعمار في العراق.وقال التميمي وهو عضو سابق في مجلس النواب في حديث صحفي ، ان “الحاجة انتفت لوجود صندوق الاعمار في العراق رغم ملاحظاتنا الكثيرة حيال نشاطاته”، مبينا أنه “طالبنا بشكل رسمي العديد من النواب للضغط حيال الغائه لان وجوده فيه مخالفة ينتج عنها فساد وهذا ما رصدناه في ديالى على سبيل المثال في لجان الاعمار بعد 2008 ولجنة بشائر الخير وغيرها”.واضاف، ان “مشاريع صندوق الاعمار عليها الكثير من شبهات الفساد المالي والاداري لان ادارة الصندوق لاتملك القدرة على مراقبة مشاريعها”، لافتا الى “اهمية طرح هذا الملف في موازنة 2023 وتحويل الاموال المخصصة له الى ميزانيات المحافظات ضمن تنمية الاقاليم او بقية التخصيصات الوزارية المعنية بتمويل مشاريع الخدمات الاساسية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *