تيار الحكيم:الحكومة “التوافقية” الخيار الشيعي الأوحد

تيار الحكيم:الحكومة “التوافقية” الخيار الشيعي الأوحد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد تيار الحكمة, الاثنين , ان الحوارات الشيعية امامها ثلاث سيناريوهات لتشكيل الحكومة الا ان السناريو الأقرب هو الذهاب الى تشكيل الحكومة التوافقية لكونه الحل الأمثل, مشيرا الى ان اجتماع الحنانة سوف لن يضم جميع قادة الاطار التنسيقي .وقال القيادي بالتيار محمد اللكاش في تصريح صحفي، إن “اجتماع الحنانة المقرر غدا الثلاثاء سيتناول استكمال الحوار الذي ناقشه قادة قوى الاطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”, مبينا ان “الاجتماع سوف لن يضم جميع قادة الاطار التنسيقي ” .وأضاف اللكاش، ان “امام القوى الشيعية  ثلاث سيناريوهات الأول ذهاب التيار الصدري والقوى السياسية الكردية والسنبية بكاملها الى تشكيل الكتلة الأكبر وهذا مستحيل وضربا للخيال لكون السنة والكرد اعلنوا رسميا بانهم لن ياتلفوا مع جهة شيعية منفردة , اما السيناريو الثاني ذهاب الاطار بالائتلاف مع السنة والكرد وهذا ايضا فيه صعوبة، الا ان السيناريو الأخير هو الأقرب لكونه الحل الأمثل وبإمكان قوى الاطار والتيار الصدري الاتفاق عليه” .وأوضح اللكاش ان “ الحكومة التوافقية بإمكانها تشكيل الحكومة وان القوى الأخرى من الكتل الصغيرة والجديدة والمستقلين سيشكلون بحدود 100 مقعد وسيذهبون للمعارضة .

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