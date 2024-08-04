تيار الطباطبائي الإيراني يدعو لإخراج القوات الأمريكية من العراق

تيار الطباطبائي الإيراني يدعو لإخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا المتحدث الرسمي لتيار الحكمة  بزعامة عمار الطباطبائي  المدعو عقيل الرديني ، قادة القوى السياسية الى عقد مؤتمر وطني عاجل للوصول الى اتفاق وقرار سياسي موحد بإخراج قوات التحالف الدولي وتركيا من الاراضي العراقية كافة،  خاصة بعد ما قام به التحالف من استهداف الحشد الشعبي في شمال محافظة بابل ، فضلا عن التطورات الامنية الاخيرة التي تهدد امن منطقة الشرق الاوسط. وقال الرديني في تصريح صحفي، ان “الوضع في منطقة الشرق الاوسط حرج ومقلق جدا وان الكثير من المعنيين بالشأن الامني يتوقعون اتساع دائرة الصراع الدولي في المنطقة خاصة بعد عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران وعملية استهداف الحشد الشعبي في شمال بابل وما يجري من قتال في الجنوب اللبناني واليمن”.  ودعا قادة القوى السياسية الى “عقد مؤتمر وطني عاجل للوصول الى اتفاق وقرار سياسي موحد بإخراج قوات التحالف الدولي وتركيا من الاراضي العراقية كافة”. 

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