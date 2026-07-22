تيباس يفتح النار على “فيفا”.. إنفانتينو يدمر كرة القدم وانتهى سياسياً

شنّ رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، هجوماً لاذعاً على الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، متهماً إياه باتخاذ قرارات تهدد مستقبل اللعبة، ومعتبراً أن رئيسه جياني إنفانتينو “انتهى” بعد السياسات التي يتبناها بشأن البطولات الدولية.

وفي تصريحات لصحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، انتقد تيباس المقترحات الرامية إلى توسيع نهائيات كأس العالم إلى 64 منتخباً، مؤكداً أن هذه الخطوة تفتقر إلى المبررات الرياضية، وستفاقم الضغوط على منظومة كرة القدم العالمية.

وقال إن التركيز المفرط على البطولات الدولية يأتي على حساب الدوريات المحلية التي تمثل العمود الفقري للعبة، مشيراً إلى أن آلاف الوظائف تعتمد على استقرار المسابقات المحلية، وليس على بطولة تستمر بضعة أسابيع كل أربع سنوات.

وأضاف أن “فيفا” يتجاهل التحذيرات المتكررة بشأن ازدحام جدول المباريات، ويواصل اتخاذ قرارات وصفها بـ”غير المسؤولة”، من شأنها إضعاف البطولات المحلية واستنزاف الأندية واللاعبين.

وشدد تيباس على أن مستقبل كرة القدم يتطلب تقليص عدد المنتخبات المشاركة في البطولات الكبرى، وتوفير حماية أكبر للمسابقات المحلية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي يهدد التوازن الذي تقوم عليه اللعبة.

وتأتي تصريحات رئيس “لاليغا” بعد أشهر من كشف رئيس “فيفا” جياني إنفانتينو عن وجود نقاشات لدراسة رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لانطلاق البطولة.