ثمانية أحزاب مسيحية تطالب الحكومة سحب ميليشيا الحشد من سهل نينوى

ثمانية أحزاب مسيحية تطالب الحكومة سحب ميليشيا الحشد من سهل نينوى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت ثمانية أحزاب مسيحية، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، رئاسة المحكمة الاتحادية والبرلمان لوقف مصادرة الإرادة السياسية للمكون، فيما حددت مطالبها بأربع نقاط. وادناه مطالب الأحزاب المسيحية كما وردت:

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