ثنائية يوسف غني تقود الكرخ لفوز ثمين على الموصل في دوري نجوم العراق

انتزع فريق الكرخ فوزًا مهمًا من مضيفه الموصل بنتيجة 2-1، مع انطلاق الجولة 26 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، في المباراة التي احتضنها ملعب دهوك باعتباره الملعب الافتراضي للموصل.

وشهد الشوط الأول تعادلًا إيجابيًا بهدف لكل فريق، حيث افتتح الكرخ التسجيل في الدقيقة 15 عبر يوسف غني، قبل أن يعادل الموصل النتيجة سريعًا في الدقيقة 20 عن طريق جوستين ميدراندا.

وفي الشوط الثاني، واصل يوسف غني تألقه وأضاف الهدف الثاني للكرخ في الدقيقة 51، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز، رفع الكرخ رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الموصل عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.