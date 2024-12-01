جامعة الدول العربية “قلقة”من التطورات الميدانية في سوريا

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اليوم..أسعار صرف الدولار=151 ألف ديناراً
أكثر من مليار دولار حجم استيرادات العراق من تركيا خلال الشهر الماضي
مستشار حكومي:الشمول المالي في العراق ارتفع إلى 48٪
وزارة الكهرباء للشعب العراقي:إيران وراء تراجع ساعات التجهيز ومفتاح الاطفاء والتشغيل ما زال بيدها!
وزارة الزراعة:إعادة العمل بقانون أجور سقي الأراضي الزراعية لتعزيز الموارد المالية للوزارة
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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وكالة “فيتش”:نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى( 56.5 %)في 2026
الإنسان النيابية:التعذيب في السجون العراقية انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية
حكم غيابي بحق (نور زهير وهيثم الجبوري ورائد جوحي) بجريمة سرقة المال العام
مصدر حشدوي:سنضرب حلفاء إسرائيل من الدول العربية إذا تم استهداف مقرات الحشد
رشيد:العلاقة مع الحبيبة إيران زواج كاثوليكي
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