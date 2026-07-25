جلسة تشريعية ساخنة.. البرلمان يفتح ملفات العضوية والحسابات الختامية

كشف مجلس النواب العراقي، عن جدول أعمال جلسته السادسة المقرر عقدها يوم غد ضمن أعمال الدورة الانتخابية السادسة للسنة التشريعية الأولى/الفصل التشريعي الثاني، متضمناً حزمة من مشاريع القوانين والملفات التشريعية المهمة.

ويستهل المجلس جلسته بالنظر في الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية عدد من النائبات والنواب، قبل الشروع بالقراءة الأولى لمشاريع قوانين المصادقة على الحسابات الختامية للدولة للأعوام المالية 2012 و2013 و2014 و2015، في خطوة تهدف إلى استكمال الملفات المالية المؤجلة.

كما يتضمن جدول الأعمال القراءة الأولى لمقترح التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2013، بما ينسجم مع المتغيرات القانونية ومتطلبات تعزيز الحماية من هذه الجريمة.

ويناقش المجلس كذلك القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر رقم (28) لسنة 2009، إلى جانب القراءة الأولى لمقترح التعديل الأول لقانون الكُتّاب العدول رقم (32) لسنة 1998.

ويختتم البرلمان جدول أعماله بالقراءة الأولى لمقترح التعديل الأول لقانون العمل رقم (37) لسنة 2015، بمشاركة اللجان المختصة، في إطار مراجعة التشريعات المرتبطة بسوق العمل والحقوق الوظيفية.