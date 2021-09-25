جنبلاط يتساءل :أين يذهب النفط العراقي في لبنان ؟

جنبلاط يتساءل :أين يذهب النفط العراقي في لبنان ؟
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تساءل النائب اللبناني السابق وليد جنبلاط في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير النفط العراقي.وقال جنبلاط: “أين أصبح النفط العراقي ومن هي الشركات المكلفة باستبداله بالفيول من أجل إنتاج الكهرباء في المصانع اللبنانية، غريب هذا التعتيم على هذا الموضوع”.وتابع: “قد يكون من المفيد للأمن العام اللبناني أن يرسل وحداته الخاصة للبحث عن مصير الشاحنات بين الأنبار ودير الزور”.وأضاف: “طرحت هذا السؤال لأن حكومة مصطفى الكاظمي وعدت بهذا النفط ولأن الأمن العام اللبناني يبدو تولى المفاوضات”.وتابع قائلا: “طرحت هذا السؤال لأن مصلحة كهرباء لبنان أعلنت أنه في آخر سبتمبر ستحل الظلمة الكاملة لنفاد الفيول من المحطات”.وختم تدوينته بالقول: “إنني أستفسر فقط فهل من مانع؟”.

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