جنبلاط يدعو إلى توقيف مطلقي النار في حادثة خلدة

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اليابان تمنح العراق 2 مليون دولار لدعم الانتخابات
الأمن النيابية:قانون الجرائم المعلوماتية سيرحل الى الدورة الجديدة
الى الوراء در..مصدر:التيار الصدري سيشارك في الانتخابات بأمر من مقتدى
الإنسان النيابية:التعذيب والقتل في السجون العراقية وصمة عار على الحكومة
تيار الحكمة:القوى السياسية ترحب بقمة بغداد مصر الإمارات
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المالية النيابية:الكاظمي سيرسل 200 مليار دينار أخرى لحكومة الإقليم خلافا لقانون الموازنة
تولر:العراق دولة ضعيفة بسبب التدخل الإيراني وانتشار الفساد وقدمنا 155 مليون دولار للمناطق المحررة
المالية النيابية:حراك سياسي لمعرفة “الفائض المالي” من ارتفاع اسعار بيع النفط
النزاهة النيابية:الآف الملفات الفاسدة أمام هيأة النزاهة
نائب:تخفيض سعر صرف الدولار مطلب شعبي
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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- متابعات خاصة
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
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