جوتيريش: علينا تجنب تجدد الأعمال القتالية في غزة بأي ثمن

جوتيريش: علينا تجنب تجدد الأعمال القتالية في غزة بأي ثمن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ،اليوم الاثنين، عن “القلق البالغ” إزاء دعوات الضم وتصاعد العنف في الضفة الغربية من قبل المستوطنين الإسرائيليين. وقال أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن وقف إطلاق النار في غزة “هش” وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن.وتطرق جوتيريش إلى الوضع في أوكرانيا حيث قال إن على الدول العمل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ودعا إلى سلام عادل ودائم في الذكرى الثالثة للغزو.

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