جينبينغ:سنعيد تايوان للصين حتى باستخدام القوة العسكرية

جينبينغ:سنعيد تايوان للصين حتى باستخدام القوة العسكرية
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بغداد/شبكة أخبار العراق-  حذّر الرئيس الصيني شي جينبينغ ،الأحد، من أن بلاده “لن تلتزم قط بالتخلي عن استخدام القوة” عندما يتعلق الأمر بتايوان، وذلك في خطاب ألقاه لدى افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي في بكين.وقال شي لممثلي الحزب الشيوعي في قاعة الشعب الكبرى في بكين إن “حل مسألة تايوان شأن صيني ويجب حلها من قبل الشعب الصيني وحده. سنلتزم بالسعي إلى احتمال إعادة التوحيد بشكل سلمي بأكبر قدر من المصداقية والجهد، لكننا لن نلتزم بالتخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بحق اتّخاذ الإجراءات اللازمة”.وتعد الصين تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وديمقراطي جزءا من أراضيها التي يتعيّن عليها إعادتها يوما ما وإن كان بالقوة العسكرية.وقال شي “تمضي عجلات إعادة التوحيد والإحياء الوطني التاريخية إلى الأمام”، مضيفا أن “إعادة التوحيد مع الوطن الأم يجب أن تتحقق وستتحقق”.ندد شي أيضا بـ”النزعة الانفصالية والتدخل” في قضية الجزيرة.كما أشاد بانتقال هونغ كونغ من “الفوضى إلى الحكم”، بعد فرض قانون الأمن القومي عام 2020 الذي سحق المعارضة في المدينة التي كانت تتمتع بالديمقراطية في الماضي.وقال إن “الوضع في هونغ كونغ حقق تحولا كبيرا من الفوضى إلى الحكم”. 

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