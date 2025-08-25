حتى لايزعل..تعيين القيادي في حزب الدعوة (العلوي) مستشارا للسوداني!!

حتى لايزعل..تعيين القيادي في حزب الدعوة (العلوي) مستشارا للسوداني!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظ بغداد السابق القيادي في حزب الدعوة عبد المطلب العلوي ،اليوم عن تعيينه مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون السياسات والإدارة العامة،يشار إلى أن رئيس الجمهورية، عبداللطيف جمال رشيد أحال محافظ بغداد عبد المطلب العلوي الى التقاعد. يذكر ان عدد مستشاري السوداني وصل الى 280 مستشار لإرضاء الأحزاب على حساب خزينة الدولة الخاوية والشباب العاطل والفقر المدقع.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *