حدود الإقليم.. هجوم جديد يستهدف مقراً لجماعة كردية إيرانية معارضة قرب أربيل

تعرض مقر تابع لإحدى الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة، فجر الثلاثاء، لهجوم قرب محافظة أربيل، وسط تصاعد موجة الاستهدافات التي طالت خلال الفترة الماضية مواقع وأحزاباً كردية إيرانية معارضة في إقليم كردستان.

ووفقاً لمصدر محلي، لم تتضح حتى الآن تفاصيل الهجوم أو حجم الأضرار والخسائر الناجمة عنه، في وقت لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

ويأتي الهجوم ضمن سلسلة ضربات متكررة استهدفت مقرات ومعسكرات تابعة لأحزاب كردية إيرانية معارضة منتشرة في مناطق حدودية داخل الإقليم، ونُفذت غالبية تلك الهجمات بواسطة طائرات مسيّرة.

وتزامنت هذه الاستهدافات مع تصاعد التوتر العسكري بين إيران وخصومها، حيث تعرضت مواقع تابعة لأحزاب كردية إيرانية، بينها كومله والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب حرية كردستان، إلى ضربات خلال الأشهر الماضية.

وسبق أن تبنى الحرس الثوري الإيراني بعض الضربات بشكل علني، فيما أكدت سلطات إقليم كردستان تسجيل مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الفترة الماضية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية في عدد من المناطق.

ويثير استمرار استهداف هذه المواقع مخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية وتحول أراضي الإقليم إلى ساحة جديدة للصراع بين إيران وخصومها.