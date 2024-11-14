حركة الجيل الجديد تؤكد سعيها لتغيير مسار الحكم في الإقليم

حركة الجيل الجديد تؤكد سعيها لتغيير مسار الحكم في الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدى لقاءه رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، مساء أمس الأربعاء، على أهمية تسوية جميع الملفات مع الاقليم.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في السليمانية، رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، وبارك في مستهل اللقاء، نجاح العملية الانتخابية في الإقليم، مؤكدا ان وجود برلمان وحكومة جديدين يشكلان دعماً مضافاً للاستقرار”.وأشار السوداني إلى “اهمية تلبية متطلبات المواطنين لتعزيز ثقتهم بالعملية الانتخابية وإكمال الاستحقاقات المتعلقة مع الحكومة الاتحادية في ظل التفاهمات والتعاون لتسوية جميع الملفات”.من جانبه، أعرب رئيس حركة الجيل الجديد عن شكره لرئيس مجلس الوزراء، لحرصه بالتواصل مع جميع القوى السياسية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، مؤكداً أنّ الحكومة أثبتت قدرتها على تقديم ما يدعو لدعمها وإسنادها من أجل المضي بتنفيذ برنامجها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *