حركة الوفاق:تقييم الوزراء دعاية انتخابية والسوداني غير جدي في الإصلاح
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في حركة الوفاق العراقي، هاشم الحبوبي، اليوم الاثنين، أن إعلان رئيس الوزراء بشأن تقييم أداء الوزراء والمسؤولين من الدرجات العليا في هذا التوقيت يمثل استهدافًا للقوى السياسية، ويُعدّ دعاية انتخابية مبكرة.وقال الحبوبي في تصريح صحفي، إن “الحكومة، ووفق برنامجها المعلن، كان من المفترض أن تقدم نتائج التقييم بعد ستة أشهر من السنة الأولى لتشكيلها، إلا أن ذلك لم يحدث”.وأضاف، أن “التبريرات التي تم طرحها بشأن تأخير التقييم تضمنت تحميل القوى السياسية مسؤولية ترشيح شخصيات غير كفوءة، وهي حجة تُعد طعنًا مباشراً بهذه القوى”، مؤكداً أن “الإعلان في هذا التوقيت يخدم أجندات انتخابية، ولا يُعبر عن جدية في التقييم”.وأشار الحبوبي الى أن “تأخر الحكومة في إجراء التقييمات يوضح وجود خلل واضح في الأداء، ويُسجل كنقطة سلبية تُضاف إلى جملة ملاحظات على عمل الحكومة ورئيسها بشكل عام”.وكان رئيس الوزراء أعلن، السبت الماضي، إحالة أربعة وزراء إلى القضاء على خلفية شبهات ومؤشرات سلبية تتعلق بأدائهم، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

