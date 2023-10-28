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الأمن النيابية:حشدنا الشعبي سيطرد القوات الأمريكية من العراق بقوة السلاح
الأقاليم النيابية:تأجيل المفاوضات بين بغداد وأربيل بشان الرواتب والموازنة ما بعد الانتخابات المحلية
النزاهة النيابية:الحكومة أبدت اهتماما كبيرا لموضوع حق العراق بخور عبد الله
أكثر من (996) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لأحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
حركة امتداد:الأحزاب المتنفذة تعطل استجواب المسؤولين الفاسدين
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الأقاليم النيابية:تأجيل المفاوضات بين بغداد وأربيل بشان الرواتب والموازنة ما بعد الانتخابات المحلية
أكثر من (996) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لأحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
لبنان:العراق سيمنح لبنان (1.5) مليون طن سنوياً من ” الفيول” مجانا بأمر إيراني
الطاقة الأمريكية:ارتفاع الصادرات العراقية النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي
اليوم..سعر صرف الدولار=162500ديناراً
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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محكمة تحقيق غسيل الأموال:رجال الأعمال أكثرهم من السياسيين والمجرمين وتجار المخدرات
السوداني” طلع شريك أساسي “في الدعم الأمريكي لإسرائيل حسب تصريح رومانوسكي
إيران ما زالت تضحك على ذيولها في العراق.. س” نحرر” القدس معاً!!
نائب: الدولة والمواطن الخاسر الأكبر في فرق سعر صرف الدولار
النزاهة النيابية:الحماية السياسية وراء عدم حسم ملفات الفساد
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