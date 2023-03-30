حركة امتداد:الحلبوسي دكتاتوري ووجوده بالمنصب خطرا على العمل البرلماني

حركة امتداد:الحلبوسي دكتاتوري ووجوده بالمنصب خطرا على العمل البرلماني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت حركة امتداد ،الخميس خلال تمرير قانون الانتخابات بالترسيخ لحكم دكتاتورية ، فيما اكدت ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي انتهج سياسيات خاطئة . وقال عضو المكتب السياسي مسعد الراجحي في حديث صحفي ، أن ” رئيس البرلمان محمد الحلبوسي منع 80 نائبا من ممارسة حقهم النيابي في التعبير عن رفضهم قانون الانتخابات “. وأضاف أن ” استدعاء قوة عسكرية لاخراج النواب وتهديدهم بالاقالة بسبب اعتراضهم على قانون مرفوض من الشعب فهذه هي دكتاتورية تعطي انطباعا مشوها للعالم “. وعبر الراجحي ” عن خشيته من تكرار أساليب القمع والدكتاتورية التي يمرسها رئيس السلطة التشريعية لتكميم افواه النواب في التعبير عن رأيهم داخل المجلس “. مؤكدا أن هناك انحرافا سياسيا للمشهد التشريعي “. وكان قد أكد الراجحي في وقت سابق ، عزم القوى المعترضة على تمرير قانون الانتخابات اللجوء الى الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي “.

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