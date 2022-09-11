حركة امتداد تدعو الى حل البرلمان وتشكيل حكومة من التكنوقراط المستقل

حركة امتداد تدعو الى حل البرلمان وتشكيل حكومة من التكنوقراط المستقل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت حركة امتداد، الأحد، عن وضع خارطة طريق لنزع فتيل الازمة في البلاد، على ان تكون اولى خطواتها حل مجلس النواب.وذكر بيان للحركة ، انه نظرا لضبابية المشهد السياسي الذي يمر به البلد، آلت حركة امتداد ان لاتقف متفرجة على الاخفاقات التي تحدثها الاطراف المتنازعة ومنها عدم استطاعتهم الخروج من الازمة الحالية وخرق المدد الدستورية. لذا، تدعو حركة امتداد جميع النواب والحركات الناشئة الى المساهمة في ايجاد حل للخروج من هذه الازمة الحالية يتضمن في أولى أولوياته إصدار قرار بحل مجلس النواب وفقاً للآليات التالية:
اولا: تشكيل حكومة مؤقتة بالشروط التالية:
١- يكون رئيس الوزراء من الشخصيات الوطنية المستقلة، على ان يختار كابينته الحكومية من الشخصيات المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
٢- يتعهد افراد الحكومة بالتخلي عن أي جنسية ثانية ان وجدت.
٣- يتعهد افراد الحكومة المؤقتة بعدم الترشيح للانتخابات النيابية القادمة المزمع اقامتها في ٢٠٢٣.
ثانيا: مهام الحكومة المؤقتة يجب أن تكون محددة بما يلي:
١- اعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 خلال فترة خمسة واربعون يوماً من تاريخ تشكيلها.
٢- تفعيل قانون الاحزاب وعدم السماح لاي حزب يمتلك فصيل مسلح بالمشاركة في الانتخابات القادمة.
٣- البدء بمحاسبة قتلة متظاهري ثورة تشرين العظيمة وفتح ملف المغيبين وملفات الفساد وسراق المال العام وإعادة الأموال المسروقة.
٤- العمل على إجراء الانتخابات النيابية القادمة في الاول من أيلول لسنة 2023.
٥- الاشراف الاممي التام على الانتخابات النيابية القادمة.
ثالثا: يتولى مجلس النواب الحالي:
١- التصويت على الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.
٢- إجراء التعديلات الدستورية بما فيها شكل النظام وإعادة صياغة النصوص التي تحتمل أكثر من تفسير ومعالجة جميع حالات الاغفال الدستوري.
٣- إنجاز القوانين المهمة ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطن.
وختم البيان، “نأمل من كل القوى الوطنية والخيرين من النواب الأحرار التفاعل مع هذه المبادرة لغرض انجاحها وبذل مزيد من الجهود للخروج من الازمة الحالية”.

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