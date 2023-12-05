حركة امتداد تطعن في قانونية الجلسة الخاصة بتعديل قانون مفوضية الانتخابات

حركة امتداد تطعن في قانونية الجلسة الخاصة بتعديل قانون مفوضية الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلة امتداد النيابية، اليوم الثلاثاء (5 كانون الأول 2023)، الطعن بعدم قانونية الجلسات الاستثنائية لمجلس النواب والخاصة بتعديل قانون مفوضية الانتخابات. وقال رئيس الكتلة حيدر السلامي في بيان ، إنه “انسجاماً مع وظيفة واختصاص المحكمة الاتحادية العليا وتطبيقاً لأحكام الدستور وقانون مجلس النواب وتشكيلاته، وعملاً بما جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب، ولضمان دستورية أعمال مجلس النواب، وعدم التعدي الكيفي على النصوص الحاكمة والمنظمة لعمله واختصاص هيأته ومكوناته بادرنا للطعن في مخرجات الجلسات الاستثنائية للدورة الخامسة والمنعقدة أيام 18 و22 /11/ 2023”.وعدَّ السلامي “الجلسة باطلة، ومنها تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، لمخالفتها القانون والنظام الداخلي مما يشكل انتهاكاً دستورياً واضحاً”. وكان مجلس النواب، قد عقد في (18 تشرين الثاني 2023)، جلسة استثنائية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، أنهى خلالها قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.

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