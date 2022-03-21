حركة امتداد تعلن عن حضورها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

حركة امتداد تعلن عن حضورها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة “امتداد” البرلمانية، الاثنين، أنها ستحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المزمع عقدها، رافضة في الوقت نفسه مشاركتها في ما أسمته “حكومة المحاصصة”.وقال النائب عن الكتلة، حيدر السلامي، في حديث صحفي، “لن نكون معطلين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ولن نكسر نصابها القانوني، كما لا يمكن ان نكون جزءاً من حكومة محاصصة مع من اساء ادارة البلد”.وأضاف “لدينا مرشحنا لرئاسة الجمهورية وهو النائب عن كتلة الجيل الجديد المنضوية ضمن تحالف (من أجل الشعب) ريبوار اورحمن وستا صالح عارف، وبالرغم من صعوبة تمريره، ولكن في هذا الترشيح سنقدم رسالتنا السياسية المعارضة للاحزاب التقليدية”.وتابع السلامي “سبق وان قدمنا حزمة مطالب لمن يدعون بان بوصلة الحكم بأيديهم، ومن اهم هذه المطالب الكشف عمن قاموا بقتل وتغييب وقمع المتظاهرين، وغيرها من مطالب الشعب التي تهم احوالهم الاقتصادية والاجتماعية، الا اننا لم نجد اذاناً صاغية لهذه المطالب”.وختم بالقول “مهما كانت اصواتنا غالية، لا يمكن ان تكون اغلى من دماء شهدائنا ومطالب جماهيرنا، ومن لم يصغي لنا، لن نصغي له”.

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