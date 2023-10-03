حركة حقوق:الحلبوسي خائن تلقى رشا من الكويت مقابل تجاهل ملف قناة خور عبدالله

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تحالف الانبار:الحلبوسي يستخدم المال السياسي والتهديد للتصويت لحزبه الفاشل
رومانسكي تجتمع مع رئيس الدولة العميقة المالكي وتؤكد له استمرار الدعم الأمريكي للعراق
إيران:لانثق بعبيدنا الإطاريين إلا بعد التدقيق على الأرض بانسحاب المعارضة الكردية الإيرانية من الحدود
مصدر برلماني:إيران أبلغت السوداني والحلبوسي بعدم تمرير قانون الخدمة الإلزامية
جبهة تركمان العراق:انتخابات مجالس المحافظات المقبلة مزورة بنسبة 90%
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المدرب كاساس يختار 24 لاعبا لبطولة الأردن بكرة القدم
الاتحاد العراقي لكرة القدم:توصل مدربيّ المنتخبين الأول والأولمبي لتبادل اللاعبين
المدرب البرتغالي (جوزيه مورينيو) يرفض عرضا سعودياً
شنيشل:(26) لاعباً سيشاركون في المعسكرٍ التدريبيّ في المغرب
مطلع العام المقبل ..المواجهة الودية بين المنتخب العراقي ونظيره الكوري الجنوبي
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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إيران:لانثق بعبيدنا الإطاريين إلا بعد التدقيق على الأرض بانسحاب المعارضة الكردية الإيرانية من الحدود
نائب:فساد بقيمة (38) مليار دينار في جهاز أمني مهم
قاآني:حشود الزيارة الأربعينية تم تأمينها من قبل “الإمام الغائب” حسب قول عبدنا محافظ كربلاء!
حراك سياسي لإعفاء الإطاري (علي العلاق)من منصب محافظ البنك المركزي لفشله
بالوثائق..المحكمة الاتحادية تقرر عدم جواز منح رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة خلافا لقانون التقاعد الموحد
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- اذاعة INN