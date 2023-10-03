حركة حقوق:الحلبوسي خائن تلقى رشا من الكويت مقابل تجاهل ملف قناة خور عبدالله

حركة حقوق:الحلبوسي خائن تلقى رشا من الكويت مقابل تجاهل ملف قناة خور عبدالله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة حقوق حسين الكرعاوي، الثلاثاء، ان صمت رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكذلك بعض الساسة عن ملف خور عبد الله يثبت ان هناك تواطؤ وتلقي رشا من اجل تجاهل هذا الملف على حساب مصلحة الشعب العراقي.وقال الكرعاوي في حديث صحفي، ان “اثبات حسن النوايا من قبل بعض الساسة يحتاج الى اصدار مواقف من قبلهم بشأن خور عبد الله، وخصوصا الساسة الذين ادعوا انهم لم يتسلموا أي مبالغ من الجانب الكويتي في السنوات الماضية مقابل التغاضي عن ملف ترسيم الحدود”.وأضاف ان “مواقف بعض الساسة مع ملف خور عبد الله يثبت تواطئهم وتلقيهم الرشا من قبل الجانب الكويتي مقابل التنازل عن مواقفهم وعدم الإصرار على احقية العراق في خور عبد الله”.وبين ان “هناك جهات خارجية تعمل على تحريك ادواتها داخل العراق، فضلا عن قيام رئيس البرلمان بتجاهل ملف خور عبد الله”. واشار الكرعاوي الى ان “هناك صمت خجول يرافقه الخوف والتخادم مع الجانب الكويتي على حساب مصلحة الشعب العراقي”.

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